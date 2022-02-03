Еврохим приобретет у австрийской Borealis азотные активы за 455 млн евро

Российская группа «Еврохим» начала переговоры с австрийской Borealis о приобретении у нее пяти предприятий, связанных с производством и сбытом азотных удобрений.

Стоимость сделки оценивается в 455 млн евро, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, сделка подлежит одобрению регулирующими органами и соответствующим корректировкам цены на момент закрытия сделки. Завершение сделки ожидается во второй половине 2022 года.

Borealis считается лидером по производству азотных удобрений и меламина в Европе. По итогам 2020 года компания реализовала 3,9 млн тонн этой продукции.

Заводы Borealis по производству удобрений расположены в Австрии и Франции. Компания также располагает сетью из более чем 50 дистрибуторских центров по всей Европе. Основные рынки сбыта - Западная, Центральная и Юго-Восточная Европа.

Группа «Еврохим» является одним из крупнейших в мире производителей удобрений, работает одновременно с линейкой азотных, фосфорных и калийных удобрений. Основные производственные мощности расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Штат сотрудников в 40 странах мира превышает 27 тыс. человек, а продукция поставляется в более 100 стран мира.