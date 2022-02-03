Orlen будет поставлять нефтепродукты из Литвы в Украину через Польшу

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена перевозить нефтепродукты своего НПЗ в Литве в Украину через территорию Польши после введения властями Беларуси запрета на железнодорожный транзит нефтепродуктов и удобрений из балтийской страны.

Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду компанией, передает ТАСС.

"Это стало возможным благодаря последовательным инвестициям PKN Orlen, направленным на увеличение и диверсификацию логистических возможностей, в том числе на обеспечение стабильности поставок клиентам, - говорится в тексте. - Именно с этой целью Orlen Lietuva приобрела 100% акций литовской компании Mockavos Terminalas".

"Нынешняя ситуация за нашей восточной границей показывает, что при принятии деловых решений нужно также учитывать безопасность всего региона. Поставки топлива в Украину обеспечены", - заверил президент Orlen Даниэль Обайтек.

Как пояснили в Orlen, приобретение Mockavos Terminalas позволяет получить контроль над единственным железнодорожным перегрузочным терминалом на польско-литовской границе в Моцкаве. Он используется для погрузки произведенных на Мажейкяйском НПЗ нефтепродуктов, которые затем поступают на рынки Польши и Украины.

"Благодаря этому решению <…> сегодняшние объявления о возможной приостановке перевозки грузов на литовско-белорусской границе никак не влияют на деятельность Orlen Group", - заверила компания. Orlen поставила на Украину 1 млн тонн нефтепродуктов в 2021 году.