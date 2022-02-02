Последнее обновление: 02.02.2022 15:04

Кремль заявил о плане действий на случай запрета операций с долларом

Власти РФ разработали планы минимизации последствий на случай введения США запрета для российских банков проводить операции в долларах.

Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

"Планы есть, планы по хеджированию рисков и по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, разрабатываются ли Москвой планы на случай блокировки США некоторых операций в долларах.

"Еще раз повторяю: мы последовательно призываем Соединенные Штаты отказаться от провокационных действий и отказаться от нагнетания напряженности на европейском континенте", - подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что "в Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо, Соединенные Штаты сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане".



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