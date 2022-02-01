Премьер Беларуси не знает, как долго продлится ограничение цен на овощи

Белорусские власти ограничили максимальные цены на овощи и яблоки отечественного производства, чтобы «наши граждане не испытывали ценового давления», а спекулянты не получали сверхприбыли.

Такое комментарий озвучил премьер Беларуси Роман Головченко, не став уточнять, что причиной для возможных роста цен на овощи и доходов спекулянтов является решение властей ввести частичное продэмбарго на еду с Запада.

«Мы были вынуждены пойти на не очень популярные меры и ввели ценовое регулирование, чтобы наши граждане не испытывали ценового давления. Формула ценового регулирования учитывает затраты производителей, но не позволяет спекулянтам получать сверхприбыли за счет перекладывания расходов на население. Так что дефицита нет, цены мы отрегулировали", - заявил Головченко, которого цитирует БелТА.

Ограничение цен пока действует с января по май 2022 года, но как долго продлится, премьер не знает.

"Сколько продлится ценовое регулирование, сложно сказать. Если ситуация будет складываться по-другому, мы раньше его отменим", - заверил Головченко.