Нацбанк РБ увязал волатильность курса «зайчика» с геополитическими рисками в России

Колебания курса белорусского рубля вызваны геополитическими рисками мирового масштаба, заявил сегодня глава Нацбанка Павел Каллаур.

«Есть геополитические риски мирового масштаба, в частности у нашего соседа - в России. Все давно понимают, что, учитывая тесные экономические отношения с Российской Федерацией, мы наблюдаем в том числе и определенные корреляции по волатильности курса белорусского рубля вместе с волатильностью российского рубля», - сказал Каллаур после доклада у Лукашенко.

«Нормальная рыночная ситуация. Ничего сверхъестественного не происходит. Есть период ослабления курса, есть периоды его укрепления. В целом та динамика, которая заложена в прогнозных документах правительства и Национального банка на следующий год, остается актуальной», - добавил он (цитата БелТА).

Глава Нацбанка назвал спокойной ситуацию на депозитном рынке.

"Ситуация на депозитном рынке спокойная. Мы имеем прирост вкладов и в национальной, и в иностранной валютах. Он составляет примерно по 1,5% в месяц", - сказал Каллаур.