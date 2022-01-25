МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 2,1% в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году с 2%, ожидавшихся в октябре, до 2,1%.

Такие прогнозы содержатся в обнародованном во вторник январском докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, передает ТАСС.

При этом фонд ухудшил на 0,1 процентный пункт свой октябрьский прогноз по росту ВВП РФ на нынешний год - с 2,9% до 2,8%. «В России прогноз незначительно снижен из-за слабого урожая и худшей, чем ожидалось, третьей волны [пандемии]», - отмечают специалисты организации.

Как говорится в документе, в минувшем году российская экономика выросла на 4,5%, что ниже октябрьских прогнозов. Так, фонд осенью прошлого года улучшил данный показатель с 4,4%, ожидавшихся в июле, до 4,7%.

При этом, согласно январскому докладу Всемирного банка, рост ВВП России замедлится в текущем году до 2,4%, а в следующем - до 1,8%.