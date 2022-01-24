Хакеры взломали сервера Белорусской ЖД из-за переброски российских войск в Беларусь

Хакеры получили доступ серверам Белорусской железной дороги, утверждая, что зашифровали большую часть информации, хранящейся на серверах, и уничтожили резервные копии.

Утверждается, что кибератаке подверглись АС-След, АС-УСОГДП, SAP, AC-Пред, pass.rw.by, ИРЦ и т.д. Свою атаку хакеры объяснили тем, что хотят замедлить переброску российских войск в Беларусь для проведения совместных учений.

Хакеры готовы передать ключи для шифрования в обмен на «освобождение 50 политзаключенных и остановку группировки войск РФ на территории Беларуси».

Сегодня Белорусская ЖД сообщила, что по техническим причинам временно недоступен сервис оформления билетов.

В сетях также была опубликована информации о том, что станции Минского узла работают в ручном режиме, а сбои наблюдаются во всех отделениях БЖД.