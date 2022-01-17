Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 717034 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 января 2022 года выросло до 717034 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5836 человек

Выздоровели и выписаны 709926 (+1226) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5836 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1391 человека (10,94% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11352499 (+12712) тестов на коронавирус.