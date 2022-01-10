Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 708931 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 января 2022 года выросло до 708931 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 5624 человек

Выздоровели и выписаны 701653 (+372) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5624 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 640 человек (6,97% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11202495 (+9175) тестов на коронавирус.