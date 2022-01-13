Последнее обновление: 13.01.2022 16:46

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 711728 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 января 2022 года выросло до 711728 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5674 человек

Выздоровели и выписаны 704524 (+1308) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5674 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1096 человек (4,06% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11272583 (+26984) теста на коронавирус.

Ранее по теме


<Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование