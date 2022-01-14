Бизнесмену Чижу предъявлено обвинение в мошенничестве

Олигарху Юрию Чижу предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц или в особо крупном размере.

Об этом сообщает «Наша Нива» со ссылкой на собственные источники. Наказание по ч.4 ст. 209 УК РБ предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.

«Чиж якобы не платил по обязательствам, хотя отдельные бизнесы приносили деньги», - сообщил источник.

Часть бизнес-сообщества полагает, что Чиж находится в опале из-за того, что вывез и спрятал за рубежом более миллиарда долларов. Другая часть сомневается, что у Чижа могли быть такие деньги несмотря на обороты отдельных компаний.

Недавно стало известно, что Чиж рассчитался по старым долгам со своим бывшим менеджером Николаем Чукисовым, который получил право взыскать долг с бизнесмена от имени бывшего партнера Чижа Владимира Япринцева.

Чиж был задержан вечером 15 марта прошлого года после того, как вернулся из Москвы. Он находится в тюрьме уже почти 10 месяцев. Помимо Чижа, были задержаны руководители нескольких его компаний.