Польша ужесточит условия визы для айтишников-релокантов из Беларуси

На официальном портале госуслуг Польши gov.pl появился анонс: программа Poland Business Harbour расширяется географически за счет включения в нее Азербайджана, но сужается с точки зрения критериев для участников из Беларуси.

С 1 февраля претенденту на визу из Беларуси понадобится рекомендация от одной из компаний-партнёров программы. Раньше это правило распространялось на другие страны-участницы PBH, а беларусу было достаточно диплома по ИТ-специальности или опыта работы в ИТ-сектора более 1 года.

В новой версии специальную визу PBH может получить каждый, кто рекомендован к одной из компаний-партнеров программы. Сегодня их более 300, но список остается открытым и доступен на веб-сайте программы.

Для Беларуси программа действует по прежним правилам до 31 января 2022 года. С 1 февраля 2022 года правила программы для всех участников PBH (Беларусь, Армения, Грузия, Молдавия, Россия, Украина, Азербайджан) будут одинаковыми, передает dev.by.

Ранее польские чиновники сообщали о 18,3 тыс выданных виз с пометкой PBH. Большинство виз получили беларусы — гражданам других стран они доступны лишь с июля 2021 года. По данным польского погранкомитета, по визе PBH въехали 7,6 тысяч беларусов.

Программа Poland Business Harbour помогает специалистам ИТ-сферы, стартапам, а также целым компаниям переехать в Польшу. Координаторы программы — Министерство развития, Польское агентство инвестиций и торговли, GovTech Polska, Канцелярия председателя Совета министров, Министерство иностранных дел, Польское агентство развития предпринимательства и фонд Startup Hub Poland.

Программа включает выдачу национальной визы D23, юридическую поддержку при переезде, помощь в контактах с органами самоуправления, СЭЗ, инвесторами, а также гранты.