Россия запретила ввоз мяса из Казахстана после заявления Токаева о выводе войск

Казахский блицкриг Кремля, который, казалось, завершился неожиданным появлением нового фортпоста в Центральной Азии, похоже, разбился о великую китайскую стену.

С 12 января Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию мяса и молочной продукции из Казахстана, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы ведомства.

Решение, которое коснется сырого мяса, продуктов его переработки, молока и молочной продукции, не подвергнутых тепловой обработке, а также семенного материала и живых животных, принято из-за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру, объяснил Россельхознадзор.

Под запрет попадает как импорт, так и транзит карантинной продукции по российской территории.

Решение о запрете было принято ведомством на следующий день после того, как Токаев объявил, что 3-тысячный миротворческий контингент ОДКБ, введенный в страну на фоне беспорядков, отправится обратно в четверг, а спустя 10 дней полностью покинет страну, отмечает finanz.ru.

В среду Токаев подтвердил, что «организованный вывод» войск, преимущественно российских, стартует 13 января. «Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней», - сказал он, добавив, что пребывание сил ОДКБ «сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации» в стране.

Кремль пока отказывается подтверждать, что российские войска, взявшие под контроль аэропорт Алма-Аты и другие стратегические объекты, начнут отправляться домой спустя всего 7 дней после своего прибытия. На брифинге в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сроки пребывания сил - «это не вопрос Российской Федерации» и посоветовал обратиться за комментарием в ОДКБ.

Разворот в политике Токаева, власть которого едва не рухнула под натиском стихийного восстания, состоялся после того, как со своим казахским коллегой поговорил глава МИД Китая Ван И.

В телефонной беседе с Мухтаром Талеуберды 10 января он сообщил о готовности Китая «содействовать поддержанию закона и безопасности в Казахстане» и помочь ему противостоять вмешательству «внешних сил».

Официальный представитель МИД КНР Ван Венбин, комментируя звонок на брифинге для журналистов, подчеркнул, что Казахстан является «стратегическим партнером» Китая и выразил надежду, что страна выйдет из кризиса сильнее, чем была прежде.

Китай с 2006 года является крупнейшим покупателем продукции Казахстана, прежде всего сырья. В 2020 году экспорт в КНР достиг 9 млрд долларов и состоял преимущественно из нефти, газа, меди и других промышленных металлов.

Тем не менее, по общему товарообороту Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана (18,2 млрд долларов), главным образом за импорта своей продукции в республику (на 13,3 млрд долларов в год).

Китай занимает второе место по этому показателю с 15,3 млрд долларов, но опережает Россию по объему прямых инвестиций в казахстанскую экономику (5,2 млрд долларов против 4,8 млрд). Реальный объем этих вложений, впрочем, куда выше, так как большая их часть проходит через офшорные, в том числе европейские юрисдикции.

В ходе визита в Китай в конце 2019 года Токаев заявлял, что за годы независимости Китай вложил в Казахстан около 20 млрд долларов прямых инвестиций. В апреле того же первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев участвовал в форуме в Пекине «Один пояс - один путь», где был подписан договор о реализации 55 проектов для Казахстана на сумму 27,6 млрд долларов.