Власти Польши обнуляют НДС на продукты питания, снижают на бензин, газ и электричество

Польские власти заявили об обнулении НДС на продукты питания и снижении НДС на топливо и удобрения в рамках второго пакета антиинфляционных мер.

Как заявил сегодня премьер Польши Матеуш Моравецкий, представляя второй «антиинфляционный щит», в течение 6 месяцев, начиная с 1 февраля, ставка НДС на бензин будет снижена с 23 до 8%.

"Это будет радикальное изменение цен. Поляки увидят на заправках еще более низкие цены на топливо. Я надеюсь, что это произойдет уже через три, максимум – через четыре недели. По нашим расчетам, цена за литр топлива снизится на 60 гроши (13 евроцентов), может быть даже на 70 гроши (15 евроцентов). Эти расходы бюджет польского государства берет на себя", - заявил Моравецкий.

Он также сообщил, что правительство приняло решение о снижении ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания до 0%. Эта мера затронет большинство продуктов питания, которые в настоящий реализуются в розницу с НДС по ставке 5%.

Согласно расчетам правительства, после обнуления ставки НДС в кошельке каждого поляка должно оставаться на 45 злотых больше (около 10 евро).

"Я также призываю всех предпринимателей, которые продают продукты питания, снизить цены на продукты на 5 злотых, это более 1 евро. Это очень важно, потому что это не заработок предпринимателей, а это часть того, что попадает в бюджет польского государства. Мы снижаем самую низкую допустимую ставку НДС в Европейском союзе до нуля. Это приведет к тому, с 1 февраля снизятся цены на все продукты", - сказал глава правительства.

Матеуш Моравецкий также призвал клиентов проверять, действительно ли владельцы магазинов в их районе снизили цены на продукты питания.

Премьер заявил, что с 1 февраля ставка НДС на удобрения также составит 0%.

Кроме того, правительство снижает ставку НДС на природный газ с 23 до 8%, отменяет акциз на электроэнергию и снижает ставку НДС на электроэнергию с 23 до 5%, ставку НДС на отопление с 23 до 8%.