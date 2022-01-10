За участие в беспорядках в Казахстане задержали почти 8 тыс. человек

В Казахстане в результате массовых беспорядков задержали 7939 человек, передает Tengrinews со ссылкой на оперативный штаб Министерства внутренних дел республики.

В частности, из этого числа 207 человек были задержаны на двух рынках в Алма-Ате. Кроме того, полицейские изъяли пять угнанных автомобилей, две единицы холодного оружия и четыре огнестрельного, а также похищенные материальные ценности.

Накануне, 9 января, пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по результатам заседания оперативного штаба сообщила о задержании 5,8 тыс. человек, причастных к участию в беспорядках. Кроме того, было заведено 125 уголовных дел, передает РБК.

В сообщении пресс-службы отмечалось, что в числе задержанных «значительное количество иностранцев». Силовые службы страны сосредоточены на поиске и задержании «террористов», сборе доказательной базы и проведении экспертиз, уточнили власти.

По сообщению Комитета национальной безопасности, опубликованному утром 10 января, у некоторых задержанных, которые являлись членами экстремистских ячеек, были обнаружены огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны и религиозная литература. Лидер одной из группы, по информации КНБ, — иностранец, который поддерживал связь с террористическими группировками за рубежом.

В беспорядках пострадали почти 400 бойцов Национальной гвардии Казахстана, заявил главнокомандующий Руслан Жаксылыков.

«Число получивших ранения бойцов Национальной гвардии достигло 394 человек», — рассказал Жаксылыков. По его словам, это произошло «в результате противостояния с хулиганствующей толпой» в Алма-Ате, Шымкенте и ряде областных центров. Повреждено более 90 единиц военной техники, отметил глава Нацгвардии.

Ранее МВД Казахстана сообщало, что в ходе беспорядков погибли более 16 сотрудников правоохранительных органов, более 1,3 тыс. пострадали. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем траура по погибшим.