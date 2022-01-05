В ходе протестов в Казахстане задержали более 200 человек

Правоохранительные органы задержали более 200 человек в ходе продолжающихся протестов в Казахстане, передает «Казинформ» со ссылкой на МВД республики.

Кроме этого, по данным министерства, из-за действий протестующих пострадали как минимум 95 сотрудников органов внутренних дел, повреждены 37 полицейских автомобилей.

Досудебные расследования начаты по 13 фактам насилия в отношении представителей власти, хулиганства и нападения на здания государственных органов, передает РБК.

«Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью», — добавили в полиции.

В Казахстане на фоне двукратного повышения цен на автомобильный газ на протяжении уже нескольких дней продолжаются акции протеста.

Выступления с участием нескольких тысяч человек начались в воскресенье, 2 января, в Жанаозене - нефтяном моногороде на западе Мангистауской области, а спустя день распространились на областной центр Мангистау, Актау и рабочий городок нефтедобывающей компании «Тенгизшевройл».

Работники месторождения Тенгиз в Атырауской области начали забастовку. К ним присоединились нефтяники месторождений Каламкас и Каражанбас.

Власти направили в Актау самолеты с военными, которые были замечены очевидцами вечером 3 января. Но уже на следующий день протесты охватили крупнейшие города по всей стране, включая Алма-Ату, Караганду и Нур-Султан, где, по словам корреспондента Reuters, силовики начали глушить интернет.

Sputnik Казахстан сообщает, что в городе ограничена работа WhatsApp и Telegram, практически отсутствует мобильный интернет. Оператор Kcell объяснил перебои со связью вмешательством «компетентных органов», а Beeline - не зависящими от компании причинами.

По данным «Военного обозревателя» в столицу Нур-Султан стянуты военные. Но протестующие блокируют степные дороги, чтобы не допустить грузовики с армией в зону беспорядков.

В Алма-Ате перекрыты все основные улицы города, в то время как митингующие требуют отставки правительства, а оппозиция призвывает силовиков перейти на сторону народа.

«Знайте, что Назарбаев улетит к Путину или в Китай на своем самолете, а вы останетесь здесь. И те, кто совершал преступления против народа, понесут наказание», - написал в своем Instagram лидер незарегистрированной партии «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов.

Тем временем силовики на площади республике в Астане начали применять светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу, а затем приступили к обстрелам резиновыми пулями.

Указом Токаева в Алма-Ате и Мангистауской области до 19 января введено чрезвычайное положение. Алма-Ата закрыта на въезд и выезд, установлены ограничение на свободу передвижения, запрещена продажа оружия и боеприпасов, введен особый режим оборота лекарств и алкоголя. В городе с 23.00 до 7.00 действует комендантский час.

Жанаозен, где протест стартовал, был ареной самых кровопролитных со времен СССР протестов в 2011 году, жертвами которых стали десятки людей. Начавшись как забастовка нефтяников, выступления 10-летней давности завершились погромами, сожжением машин и административных зданий. Полиция открыла огонь по протестующим, когда те перекрыли движение поездов.