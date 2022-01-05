Sony объявила о сроках выхода на рынок электромобилей

Sony весной создаст подразделение по производству электромобилей, о намерении выйти на рынок электрокаров глава компании Кеньитиро Ёсида заявил на Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе.

“Мы рассматриваем возможность запуска коммерческого производства электромобилей Sony”, — цитирует Ёсиду портал The Verge.

На CES в 2020 Sony представила прототип электромобиля Vision-S. В декабре того же года машину впервые испытали на европейских дорогах, а в апреле Sony провела тест-драйв с использованием удаленного управления через сеть 5G, передает УНН.

Теперь компания объявила о “начале нового этапа развития Vision-S”. На мероприятии Sony презентовала прототип нового электромобиля Vision-S 02. Ёсида подчеркнул, что приоритетом для компании является безопасность: прототип оснащен 40 датчиками для ее обеспечения, пишет TechCrunch.

В салоне будут доступны развлечения, включая аудиосистему и видеоигры через удаленное подключение к PlayStation.

С помощью нового подразделения, которое получит название Sony Mobility Inc. Компания “изучит возможности выхода на рынок автомобилей”. Sony Mobility будет “на полную использовать возможности искусственного интеллекта и робототехники”, отмечается в пресс-релизе.

В сентябре 2021 года о планах начать производство электромобилей в 2024 году сообщила Apple. Корпорация вела переговоры с поставщиками и производителями из Японии и Южной Кореи. Apple начала разрабатывать собственный автомобиль еще в 2014 году в рамках проекта Titan.