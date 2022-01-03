Китай запустил новый контейнерный поезд в Европу в обход Беларуси

В минувшую субботу были введены новые услуги по перевозке грузов железнодорожным и морским транспортом между городом Сиань в Северо-Западном Китае и городом Мангейм в Германии.

В 00:00 1 января 2022 года со станции Международного порта Сиань отправился первый поезд, перевозящий 50 контейнеров с электроникой и товарами для трансграничной электронной коммерции, сообщает телеграм-канал «Сообщество железнодорожников Беларуси».

После прибытия в Санкт-Петербург контейнеры будут доставлены в порт Мукран в Германии на судне, а затем перегружены на поезд и направлены в конечный пункт назначения - Мангейм.

Протяженность нового маршрута, который проложен в обход Беларуси, Польши и прибалтийских стран, составляет около 12,8 тыс.км, время в пути - 16-18 дней.