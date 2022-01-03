Последнее обновление: 03.01.2022 11:09

Польский министр: Беларусь больше себе вредит своим эмбарго

Министр сельского хозяйства Генрик Ковальчик полагает, что введенные Беларусью с 1 января санкции не продлятся долго и не нанесут существенного урона польской аграрной отрасли.

«Годовой объем торговли с Беларусью – около 200 млн евро, это 0,6% от всего польского экспорта продовольствия. Яблоки – доминирующий товар, наибольшее влияние запрет окажет на садоводство, хотя Беларусь и не является основным направлением», — сказал Ковальчик, передает PAP.

По его мнению, «скорее, это Беларусь наносит себе вред этим эмбарго».

С 1 января в Беларуси вступил в силу запрет на импорт ряда продовольственных товаров из ЕС.

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