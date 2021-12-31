Tesla отозвала 475 тыс. электромобилей в США из-за дефектов

Tesla отозвала более 475 тыс. электромобилей в США из-за технических дефектов, которые могут увеличивать риск ДТП.

Об этом сообщает РБЕ со ссылкой Bloomberg. Примерно такое же количество электрокаров – около 499 тыс. – компания поставила в прошлом году.

По данным агентства, Tesla планирует отозвать все машины Model 3, произведенные в период с 2017 по 2020 год (более 356 тыс.): во время открытия и закрытия багажника у этих электромобилей могут повреждаться провода камеры заднего вида. Компания уже уведомила о проблеме Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Кроме того, отзыву подлежат 119 тыс. машин Model S, произведенных с 2014 года. Из-за дефекта у них может непроизвольно открываться капот.

Tesla бесплатно починит все электромобили с дефектами.

Ранее в декабре американский регулятор начал расследование в отношении 580 тыс автомобилей Tesla из-за возможности запуска игр на центральной консоли во время движения. Функция Passenger Play была доступна с 2020 года: до этого она включалась только в припаркованном транспортном средстве. После обсуждения с NHTSA Tesla решила заблокировать использование водителями этой опции во время движения.