МНС Беларуси резко ограничило использование упрощенки для оказывающих услуги ИП

Министерство по налогам и сборам РБ запретило с 1 января 2022 г. применять упрощенную систему налогообложения индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги.

Под запрет не подпадают ИП, оказывающие услуги в следующих сферах:

туристической деятельности;

деятельности в сфере здравоохранения;

деятельности сухопутного транспорта;

услуг по общественному питанию;

деятельности в области компьютерного программирования.

«…индивидуальные предприниматели, которые с 1 января 2022 г. не смогут применять УСН, обязаны с указанной даты уплачивать подоходный налог с физических лиц (далее – подоходный налог) в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности. В то же время, вместо уплаты подоходного налога отдельные категории таких индивидуальных предпринимателей вправе применять систему уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (при соблюдении условий его применения, определенных в главе 33 Налогового кодекса)», - говорится в сообщении МНС.