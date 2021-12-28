Минфин РБ определился с ценой акцизных марок на алкоголь

Минфин Беларуси постановлением №70 от 14 декабря 2021 года утвердил стоимость акцизных марок на алкогольную продукцию.

Согласно документу, акцизная марка, используемая для маркировки алкогольной продукции, обойдется покупателю в 7 копеек, марка, предназначенная для перемаркировки напитков с поврежденной акцизной наклейкой - 6 копеек.

Стоимость контрольного знака, предназначенного для маркировки сопроводительных документов на ввозимые (вывозимые) на территорию Республики Беларусь с территории государств – членов Евразийского экономического союза алкогольную, непищевую спиртосодержащую продукцию и непищевой этиловый спирт, установлена в размере 1 белорусского рубля.

Документ вступает в силу с 21 января 2022 года.