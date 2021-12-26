Столтенберг: Заседание Совета НАТО-Россия может состояться 12 января

Заседание Совета НАТО-Россия (СНР) может состояться 12 января 2022 года, заявил в субботу, 25 декабря, в Брюсселе представитель НАТО со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, Столтенберг находится в контакте с Россией по данному вопросу, передает DW.

В Брюсселе 12-13 января пройдет встреча Военного комитета (ВК) НАТО на уровне начальников штабов обороны государств - членов альянса. Комитет является основным источником военных рекомендаций для Североатлантического совета. ВК отвечает за перевод политических указаний в военное русло, а также за рекомендации по мерам, которые считаются необходимыми для обороны территории союзников.