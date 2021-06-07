Столтенберг предложил провести Совет НАТО-Россия

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил России провести заседание Совета НАТО-Россия.

"Мы пригласили российское правительство на новую встречу более года назад, но положительного ответа не последовало", - сообщил Столтенберг. По его словам, вот уже на протяжении 19 месяцев встреч Совета не происходило, передает DW.

"У нас много тем для обсуждения, которые касаются совместных интересов НАТО и России", - отметил генсек. - "Отношения НАТО и России за последнее время достигли уровня, ниже которого не опускались со времен окончания холодной войны", - подчеркнул он, добавив, что диалог - лучший способ преодоления напряженности.

Генсек альянса уверен, что одной из возможных тем для обсуждения мог бы стать взаимный обмен информацией о военных маневрах "для предотвращения недопонимания и возможной эскалации". Другой темой было бы достижение "достаточной прозрачности" в военной активности каждой из сторон, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, подчеркнул Столтенберг.

Ранее, 18 мая, председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич выразил сожаление, что Москва не ответила на предложение альянса провести встречу Совета. Пич подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжает "стремиться к конструктивным отношениям с Россией". Он также добавил, что НАТО держит каналы связи с Москвой открытыми.

В последний раз Совет НАТО - Россия заседал в июле 2019 года. Пост представителя России при альянсе остается вакантным с января 2018 года, после того как занимавший эту должность Александр Грушко стал заместителем министра иностранных дел РФ.