В России отменяется обязательное прохождение техосмотра

Государственная дума на своем пленарном заседании в среду, 22 декабря, приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного прохождения технического осмотра в России.

Согласно документу, владельцам личных автомобилей и мотоциклов больше не нужно будет проходить техосмотр и получать диагностическую карту для оформления полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Обязательный техосмотр будет сохранен в отношении коммерческого автотранспорта, в том числе такси, автобусов, грузовиков, а также для личного транспорта, используемого в служебных целях. Проходить процедуру нужно будет по-прежнему и владельцам транспортных средств старше четырех лет при их продаже и регистрации.

Документ может вступить в силу уже с 1 января 2022 года. Как ожидается, отмена техосмотра напрямую коснется примерно 50 млн автовладельцев в России.