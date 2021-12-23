Украина вводит запретительные пошлины на фанеру, ДСП и крахмал из Беларуси

Украина вводит антидемпинговые пошлины на фанеру, ДСП и крахмал из Беларуси сроком на пять лет, сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Согласно решению межведомственной комиссия по международной торговле (МКМТ) на фанеру ОАО «ФанДОК» пошлина установлена на уровне 25,71%, ОАО «Мостовдрев» — 25,71%, ОАО «Борисовдрев» — 25,71%, других экспортеров из Беларуси — 41,35%.

Пошлина на ДСП производства России установлена на уровне 18,19%, Беларуси —45,14%.

Пошлина на крахмал картофельного происхождения из Беларуси установлена на уровне 23,8%.