Ирак завершил выплату репараций Кувейту за военное вторжение в 1990-1991 гг.

Власти Ирака завершили выплату репараций Кувейту за военное вторжение на территорию эмирата в 1990-1991 годах.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Центробанка (ЦБ) арабской республики, передает ТАСС.

«Осуществлен последний транш в размере 44 млн долларов Государству Кувейт в рамках репарационных выплат. Таким образом, Ирак завершил выплату репараций общим объемом 52,4 млрд долларов, которые предусмотрены решением компенсационной комиссии на основании резолюции Совета Безопасности ООН 687», - указано в тексте.

В ЦБ Ирака выразили надежду на то, что завершение репарационных выплат будет способствовать «реинтеграции иракской банковской системы в глобальную банковскую систему» и поможет арабской республике «получать больше финансовых выгод».

Согласно договоренностям между двумя странами, Ирак ежегодно отчислял 5% с прибыли от экспорта нефти и газа в специальный фонд ООН, откуда средства затем шли на выплату компенсаций Кувейту. В 2014 году Багдад с согласия Эль-Кувейта и ООН приостановил отчисления в фонд всемирной организации в связи с активизацией террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и падением цен на нефть. После объявленной в декабре 2017 года победы над ИГ в Ираке власти республики заявили о возобновлении выплат.

В начале 1990 года президент Ирака Саддам Хусейн вследствие резко ухудшившегося финансового положения страны после войны с Ираном (в 1980-1988 гг.) начал выдвигать претензии к соседнему Кувейту в связи с якобы незаконной добычей нефти из приграничного месторождения Румейла. 2 августа 1990 года иракские войска вторглись на территорию Кувейта и оккупировали страну с целью завладеть ее нефтяными ресурсами. ООН квалифицировала агрессию против Кувейта как нарушение международного права, на Ирак были наложены санкции ООН. США и их союзники, получив мандат СБ ООН (резолюция 678 от 29 ноября 1990 года), провели операцию «Буря в пустыне» (17 января - 28 февраля 1991 года), освободив Кувейт.