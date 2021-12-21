Последнее обновление: 21.12.2021 14:07

БКК пугает Литву миллиардными исками и перекрытием ж/д транзита

БКК пригрозила Литве многомиллиардными исками и остановкой транзита в Литву, в случае запрета транзита белорусских удобрений

Такое заявление сделала представитель "Беларуськалия" Ирина Савченко, отвечая на вопросы литовской телерадиокомпании LRT. По мнению Савченко, в суд обратятся и клиенты "Беларуськалия", сообщает БелТА.

"Если Литва нарушит международные соглашения, мы будем использовать все законные способы для защиты своих прав. Также мы уверены, что большинство наших клиентов и покупателей удобрений обратятся в суд, если останутся без нашего товара и потерпят значительные убытки из-за действий Литвы. В этом случае им придется покупать удобрения по намного более высоким ценам. Сумма претензий в этом случае может достигать миллиардов евро", — утверждает Савченко.

По ее словам, Беларусь может перекрыть железнодорожный транзит в направлении Литвы.

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