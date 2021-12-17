Клайпедский порт увольняет 20 работников из-за снижения потока белорусских грузов

Снижение потока белорусских грузов тало причиной того, что Клайпедский порт увольняет 20 работников.

Об этом пишет Delfi со ссылкой на Дирекцию Клайпедского государственного порта. Гендиректор порта Альгис Латакас сказал, что влияние санкций порт ощущает на протяжении всего года - часть грузов из Беларуси не приходит в порт с января.

"Фиксируется снижение потока грузов из Беларуси, кроме того, готовимся к прекращению транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт, поэтому в сентябре мы пересмотрели функции работников дирекции. С учетом объема работ было решено оптимизировать деятельность, после этого будут уволены 20 человек", – сказал он.

Издание пишет, что в порту на 17 декабря 2021 г. работают 252 сотрудника.