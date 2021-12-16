Последнее обновление: 16.12.2021 10:49

ЕС подключит страны «Восточного партнерства» к единой платежной системе

Европейский Союз приступит к осуществлению проектов по подключению стран «Восточного партнерства» к единой платежной системе в зоне евро, а также сокращению цен на роуминг для указанных государств.

Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы грузинского правительства о ходе саммита «Восточного партнерства», который идет в Брюсселе , передает ТАСС

«Будут осуществлены такие важные проекты, польза от которых будет очевидной для граждан. Среди таких проектов - подключение к единой платежной системе в зоне евро, сокращение цен на роуминг, действующий между странами «Восточного партнерства» и Евросоюзом, поддержка малых и средних предприятий, в том числе и стартапов», - сказано в сообщении.

В правительстве Грузии также отметили, что ЕС расширит программы по обмену студентов «Эразмус плюс» и по научным исследованиям и инновациям «Горизонт Европа». Ранее в среду глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС намерен инвестировать в программу «Восточное партнерство» более 2 млрд евро.



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