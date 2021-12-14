Украина пустит иностранцев на учения в 2022 году

Украинский парламент принял закон, который разрешает подразделениям иностранных вооруженных сил участвовать в военных учениях на территории страны в течение 2022 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховной рады.

«Законом принято решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях», — говорится в сообщении.

Речь идет о многонациональных учениях «Объединенные усилия-2022», украинско-американских учениях «Репид Трайдент-2022», украинско-британских учениях «Казак Мейс-2022», многонациональных учениях «Светлая лавина-2022», украинско-польских учениях «Сильвер Сейбер-2022», украинско-американских учениях «Си Бриз-2022», украинско-румынских учениях «Риверайн-2022», многонациональных учениях «Кленовая арка-2022» и многонациональных учениях «Викинг-2022», передает РБК.

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами, будет происходить за счет средств Минобороны Украины. На это выделено 106,5 млн грн.