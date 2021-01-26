Рада допустила иностранных военных на учения в Украину

Верховная Рада приняла закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия во многонациональных учениях» (№4499).

За соответствующее решение проголосовали 320 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Согласно закону, парламентарии разрешили допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия во многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2021", украинско-британских учениях "Козак Мейс - 2021", украинско-американских учениях "Си Бриз - 2021", украинско-румынских учениях "Риверайн - 2021", украинско-британских учениях «Вориер Вотчер - 2021», украинско-польских учениях "Три Меча - 2021" и украинско-польских учениях "Сильвер Сэйбер - 2021".