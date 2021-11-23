В Беларуси опять продлен срок действия справок и паспортов

Белорусские власти в очередной раз продлили срок действия справок и иных документов, выданных гражданам и юридическим лицам при осуществлении административных процедур.

«Для принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавируса…», - говорится в официальном комментарии к указу №454 от 23 ноября 2021 года.

Документы, срок действия которых истекает в период с 10 ноября 2021 года по 26 марта 2022 года, будут действительны еще 6 месяцев. Перечень таких документов установлен Совмином.

В течение указанных 6 месяцев граждане с учетом складывающихся жизненных обстоятельств и эпидемиологической обстановки в удобное для них время могут обратиться за новым документом. Например, если срок действия паспорта истекает 1 декабря и не продлевался ранее, то он будет продлен автоматически до 1 июня 2022 года.