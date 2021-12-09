Утверждены основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2022 год - указ

Лукашенко 9 декабря подписал указ № 482 "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2022 год", сообщает его пресс-служба.

Согласно документу, денежно-кредитная политика в 2022 году будет нацелена на поддержание инфляции на уровне 6%.

Продолжится контроль за ростом денежного предложения. Средняя широкая денежная масса увеличится на 7-13% в годовом выражении, рублевая денежная база - на 8-13%.

Национальному банку предписано формировать условия для кредитования на уровне, позволяющем поддержать экономическую активность и не допустить нарастания системных рисков. При этом предполагается, что требования банков к экономике вырастут в 2022 году на 7-11%.

Курсовая политика, как и ранее, будет проводиться в режиме плавающего курса, который формируется под действием спроса и предложения на валютном рынке. Допускается проведение валютных интервенций для недопущения резких колебаний курса белорусского рубля, а также пополнения золотовалютных резервов.

«С учетом объемов предстоящих выплат прогнозируется, что золотовалютные резервы на конец 2022 года составят не менее $7 млрд», - говорится в комментарии к документу.