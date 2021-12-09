Amazon оштрафовали в Италии на 1,129 млрд евро

Антимонопольное ведомство Италии AGCM подвергло американский концерн Amazon штрафу в размере 1,129 млрд евро.

Регулятор пришел к выводу, что Amazon злоупотребляет доминирующим положением на итальянском рынке, навязывая продавцам своей платформы собственную службу логистики Fulfillment by Amazon (FBA), пишет Deutsche Welle.

Как пояснило ведомство, пользование этой службой сопряжено с получением преимуществ на торговой площадке Amazon.it. Это, в частности, повышает видимость товаров и позволяет продавцам сбывать их продукцию через программу Amazon Prime, что имеет решающее значение для успеха на площадке. В то же время продавцы, которые отказываются от FBA, подлежат более строгому контролю концерна Amazon, что может приводить к блокировке их аккаунтов.

Действия Amazon причиняют ущерб логистическим компаниям, конкурирующим с американской в сфере электронной торговли, так как они вынуждены адаптироваться к стандартам доминирующего на итальянском рынке концерна, кроме того причиняется вред другим торговым площадкам, поскольку продавцы вытесняются в Amazon, заключило AGCM. Amazon отверг обвинения итальянского регулятора и объявил, что обжалует решение о штрафе.