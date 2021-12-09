ЦБ РФ: все банки Беларуси подключены к российской системе передачи финансовых сообщений

Все белорусские банки подключены к российской системе передачи финансовых сообщений, сообщил сегодня представитель Банка России Денис Барышков.

"…на сегодняшний день все белорусские банки подключены к системе передачи финансовых сообщений", - сказал Барышков., которого цитирует ТАСС.

На сайте ЦБ РФ представлен список из 23 банков Беларуси, включая Нацбанк и Банк развития. Между тем, к этой системе не подключены два белорусских банка с иностранным капиталом – БСБ Банк и ТК Банк.

Система передачи финансовых сообщений Банка России представляет собой альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям и гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами.

Однако эта система не является заменителем SWIFT со всеми вытекающими из этого последствиями. Кроме того, техническое подключение вовсе не означает, что банки пользуются этой системой.

"На сегодняшний день платежная инфраструктура Армении, Беларуси и Киргизии полностью раскрыты для приема карт платежной системы "Мир", - также сообщил Барышков.