В Гонконге разработали сталь, убивающую коронавирус за шесть часов

Команда исследователей из Гонконгского университета заявила о разработке нержавеющей стали, нейтрализующей коронавирус за несколько часов.

По данным исследователей, недавно разработанный сплав может инактивировать 99,75% коронавируса в течение трех часов и 99,99% в течение шести часов, передает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

В настоящее время ученые в сотрудничестве с промышленными партнерами проверяют этот материал в создании кнопок в лифтах, дверных ручек и поручней, которые являются одними из поверхностей, к которым люди чаще всего прикасаются в общественных местах.

Отмечается, что если специальная сталь окажется эффективной, это значительно снизит расходы на регулярную дезинфекцию общественных мест, таких как общественный транспорт, аэропорты, вокзалы, кинотеатры и спортивные стадионы.

Поскольку пандемические страхи возвращаются с вариантом коронавируса Омикрон, новый продукт может помочь людям вернуться к привычной жизни после непростых последних двух лет пандемии.