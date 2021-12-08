Первая арабская страна перешла на западный график работы и сократила рабочую неделю

Объединенные Арабские Эмираты с 1 января 2022 года переходят на западный график работы и 4,5-дневную рабочую неделю.

Это означает, что выходными днями в ОАЭ станут суббота, воскресенье и половина пятницы, а не пятница и суббота, как сейчас. Это позволит Дубаю совпадать по рабочему времени с западными экономическими партнерами, сообщает BBC.

Пятница - священный день в исламе, поэтому в большинстве государств Персидского залива и арабских стран выходные приходятся на пятницу и субботу - или на четверг и пятницу.

ОАЭ стали первой страной Персидского залива, которая перенесла выходные на субботу и воскресенье.

Впрочем, половина пятницы при этом тоже останется нерабочей. День в государственных компаниях будет заканчиваться в 12:00 - для того, чтобы верующие могли отслужить полуденные молитвы. Согласно исламским обычаям, работа во время пятничной полуденной молитвы запрещена, но ее можно выполнять до и после молитвы.

ОАЭ также станет первой страной в мире, которая официально ввела национальную 4,5-дневную рабочую неделю вместо повсеместно действующей пятидневной.

И новый график выходных, и 4,5-дневная рабочая неделя пока касаются только государственных служащих. Власти страны не дали никаких конкретных инструкций для частного сектора.

"Длинные выходные - это часть усилий правительства ОАЭ по улучшению баланса между работой и личной жизнью для развития социального благополучия нации при одновременном повышении производительности труда, - сказано в официальном заявлении властей. - Единый график с западными странами, которые придерживаются выходных в субботу и воскресенье, будет способствовать укреплению международных деловых связей и расширению возможностей для тысяч базирующихся в ОАЭ транснациональных компаний".

Решение правительства, вероятно, приведет к тому, что частный сектор и школы последуют его примеру. Именно так произошло в 2006 году, когда страна перешла с исламской рабочей недели, которая начинается в субботу и заканчивается в среду, на рабочую неделю с воскресенья по четверг.

ОАЭ в последнее время предприняли несколько шагов для открытия своей экономики, включая продажу пакетов акций контролируемых государством компаний. В прошлом году страна также нормализовала отношения с Израилем, что позволило начать торговлю на сотни миллионов долларов.

"Новый график работы позволит объединить ОАЭ с мировыми рынками и упростит ведение бизнеса международным корпорациям, сказал агентству Bloomberg Набиль Альюсуф, исполнительный директор расположенной в Дубае International Advisory Group. - Это увеличит количество дней, в течение которых мы ведем дела с остальным миром, что будет способствовать развитию торговли".