Центробанк РФ остановил рублевые переводы в системе WebMoney

Банк России продолжает закручивать гайки на рынке платежных систем, усиливая контроль за потоками наличных, объем которых в экономике взлетел на фоне рецессии и пандемии.

Вслед за ЮMoney (ранее «Яндекс.Деньги») и Qiwi с ограничениями от ЦБ столкнулась международная система WebMoney, имеющая больше 40 миллионов пользователей в мире и проводящая в России более 700 тысяч транзакций в год, передает finanz.ru.

В понедельник, 6 декабря, гарант и расчетный банк системы по рублевым кошелькам (WMP, WMR), получил предписание ЦБ РФ о приостановлении операций пополнения и перевода электронных средств платежа, сообщила WebMoney на своем сайте.

Предписание сроком на 6 месяцев было выдано Консервативному коммерческому банку (ККБ) и вступает в силу с 7 декабря. На этот же срок WebMoney операции пополнения и перевода для электронных рублевых кошельков, вывести через с которых теперь будет можно лишь через систему быстрых платежей ЦБ.

«Доступными для владельцев P и R-кошельков остаются только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод российских рублей на собственные банковские счета», - говорится в сообщении на сайте системы.

В январе 2021 года сервис электронных платежей ЮMoney (входит в экосистему «Сбера») в соответствии с предписанием ЦБ РФ ограничил операции между физическими лицами и компаниями-нерезидентами, а в декабре 2020 года о подобных ограничениях сообщал платежный сервис Qiwi.

ЦБ занялся платежным рынком, через который проходят миллиарды рублевых купюр на фоне резкого всплеска оборота наличных в экономике.

За 2020 год объем кэша в обращении взлетел на 2,6 триллиона рублей (25%). И хотя ЦБ неоднократно прогнозировал что «кэш» вернется в банковскую систему по мере того, как люди будут увеличивать расходы, этого не произошло.

За январь-август объем кэша в российской экономике, по данным ЦБ, вырос еще на 300 млрд рублей, а затем на такую же сумму в сентябре, когда получив предвыборные выплаты, россияне обналичили каждый второй рубль.