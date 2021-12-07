Власти Японии будут сокращать налоги частным фирмам, повышающим зарплату сотрудникам

Правительство Японии намерено ввести систему, при которой корпоративный налог на малые и средник частные компании может быть снижен максимально на 40%, если они повысят зарплату своим сотрудникам более чем на 2,5%.

Такое положение, сообщает во вторник газета «Иомиури», предполагается внести в проект налоговой реформы, которую сейчас готовят партии правящей в стране коалиции, передает ТАСС.

В Японии в настоящее время уже действует система финансовых льгот для частных фирм, поощряющая их к повышению зарплат. Теперь ее предполагается значительно расширить и активизировать. В частности, крупные компании, согласно проекту реформы, могут получить даже 30-процентную скидку на корпоративный налог, если увеличат зарплаты своим работникам более чем на 4% и выделят средства на повышение их профессиональной квалификации.

Японская конфедерация профсоюзов (Рэнго), крупнейшее объединение трудящихся страны, намерена весной 2022 года добиваться на переговорах с предпринимателями повышения зарплат в среднем на 4%. Ее требования в целом совпадают с позицией правительства, которое считает увеличение заработной платы важнейшим условием оживления потребительского спроса и улучшения ситуации в экономике в тяжелых условиях пандемии.

В частности, в прошлом месяце премьер-министр Фумио Кисида официально высказался за то, чтобы весной будущего года выплаты рабочим и служащим были повышены более чем на 3% в компаниях. К этому требованию в целом позитивно отнеслось руководство штаба японского крупного капитала - Федерации японского бизнеса (Кэйданрэн).

В 2020 году средняя зарплата полностью занятого работника частной компании в Японии составляла 307,7 тыс. иен (более 2,7 тыс. долларов по текущему курсу) в месяц.