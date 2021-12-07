Власти Беларуси рискнули отменить запрет на торговлю пиротехникой

Совмин Беларуси отменил запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями, который был введен в августе 2020 года на фоне протестов против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в отношении протестующих.

"Признать утратившим силу постановление Совета министров Республики Беларусь от 11 августа 2020 года №475 "Об обороте пиротехнических изделий", - говорится в постановлении №688 от 4 декабря 2021 года.

Этим же документом отмены и изменения, вносившиеся позже в постановление №475.