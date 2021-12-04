Граждан Беларуси освободят от обязательной дактилоскопии в РФ

Граждане Беларуси, иностранцы, не достигшие возраста 6 лет, дипломаты, приехавшие в Россию для долгосрочного пребывания, могут быть освобождены от обязательной дактилоскопии и фотографирования.

Об этом говорится в проекте приказа МВД РФ, передает ТАСС.

"Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, являющихся гражданами Республики Беларусь, не достигших возраста 6 лет, являющихся должностными лицами международных (межгосударственных, межправительственных) организаций, въехавшими в РФ в связи с исполнением служебных обязанностей <...>, а также членами их семей", - говорится в документе.

Кроме того, как следует из проекта приказа, дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, являющихся главами дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, членами дипломатического персонала, консульскими должностными лицами, а также членами административно-технического персонала дипломатических представительств или консульских учреждений. Также планируется освободить от обязательной дактилоскопии и фотографирования владельцев дипломатических и служебных паспортов, сотрудников и членов административно-технического персонала аппаратов военного атташе, торговых представительств и других органов государственной власти иностранных государств.

Вместе с выше перечисленными категориями иностранных граждан также могут освобождаться от обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования члены их семей.

В России с 29 декабря трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в страну на срок более 90 дней, должны будут пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование. После этого они получат соответствующий документ, в том числе он может быть выполнен в виде пластиковой карты с электронным носителем информации.