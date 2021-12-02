Последнее обновление: 02.12.2021 11:14

Президент Турции уволил главу Минфина на фоне обвала курса лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку министра финансов Лутфи Элвана, говорится в указе, опубликованном в Official Gazette.

Его должность займет бывший замминистра финансов Нуреддин Небати. Как сказано в документе, Элван сам подал в отставку. Он возглавлял Минфин с ноября 2020 года, передает РБК.

Новый глава Минфина, как отмечает Daily Sabah, «решительный сторонник политики низких процентных ставок», поддерживаемой президентом Эрдоганом. Обвал курса турецкой лиры он называл «манипулятивной атакой» и заявлял, что он не нанесет ущерба экономике в долгосрочной перспективе.

Смена министра финансов страны последовала за падением лиры на 27% по отношению к доллару только за последний месяц и примерно на 44% с начала года. Курс турецкой валюты опустился до исторического минимума. Как отмечает Reuters, за последние годы турецкая лира показывает худшие результаты среди всех валют развивающихся стран.

Элван был одним из последних сторонников консервативной политики по сдерживанию инфляции, подразумевающей повышений ключевой ставки. К сентябрю ключевая ставка достигла показателя 19%. Однако против повышения ставки выступил Реджеп Эрдоган, уволивший за последние два года трех глав Центрального банка. К ноябрю новое руководство финансового регулятора уже снизило ставку до 15%.

На прошлой неделе в Турции прошли массовые протесты, участники которых требовали отставки правительства. В Стамбуле, например, жители вышли на демонстрацию перед зданием ЦБ. Некоторые держали плакат с надписью: «Вы плохо выполнили свою работу, вас будут судить, пусть правительство уходит в отставку».

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