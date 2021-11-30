Сенат США заблокировал проект оборонного бюджета с санкциями против РФ

Республиканцы заблокировали в понедельник в Сенате Конгресса США дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начался 1 октября) во время процедурного голосования.

В поддержку перехода проекта на следующий этап рассмотрения в Сенате, для чего необходимо было набрать 60 голосов, проголосовали 45 сенаторов, против высказался 51 законодатель, сообщает ТАСС.

В проект оборонного бюджета на сумму в примерно 770 млрд долларов включены в том числе санкции против России. Перед голосованием лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что его однопартийцы заблокируют проект бюджета в связи с тем, что имеющие большинство демократы не допустили утверждения ряда предложений.

Речь идет о пакете с 18 поправками, среди которых - дополнительные санкции против трубопровода «Северный поток - 2». Ранее газета «Хилл» сообщила, что Госдепартамент США пытается убедить демократов в Сенате заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета, предполагающую введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода.

Таким образом, сенаторы продолжат обсуждать проект, пока в ходе еще одного аналогичного голосования не прекратят данный процесс. Соответствующую дату должен объявить лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). В случае успеха сенаторы проведут еще одно голосование о включении пакета с более 50 внесенными поправками в проект бюджета. Сенаторы обеих партий разошлись во мнениях относительно того, какие поправки должны быть включены.