ООН оценивает потери мирового туризма из-за коронавируса в $2 трлн

В результате пандемии коронавируса мировой туризм в 2021 году может недополучить доходы на сумму в $2 трлн.

Об этом говорится в докладе Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), передает DW.

Хотя UNWTO в июле-сентябре зарегистрировала рост числа въездов туристов в страны назначения на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, эти значения на 64% ниже уровня 2019 года. В августе и сентябре количество прибытий достигло максимальной отметки с начала пандемии, однако все равно оставалось на 63% ниже показателей 2019 года.

Как сообщил генсек UNWTO Зураб Пололикашвили, мировой туризм вернется к допандемийным показателям не раньше 2023 года, передает ТАСС.

«Почти половина экспертов (45%) считают, что международный туризм вернется к уровню 2019 года в 2024 году или позже, в то время как 43% указывают на восстановление в 2023 году, — сказал он.

По словам Пололикашвили, эксперты ожидают «очень позитивный подъем» объемов мирового туризма уже во втором и третьем кварталах следующего года. Это, пояснил он, будет связано с отложенным спросом на путешествия.

«На данный момент мы наблюдаем небольшое восстановление в регионах Южной Европы, Центральной Америки и Карибского бассейна», — добавил генсек UNWTO.