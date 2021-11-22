Российский бизнес просит власти помочь с заторами на границе Беларуси с ЕС

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) обратился к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой помочь в решении проблем автоперевозок из Европы в Россию, возникших на фоне миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси

Транспортный коллапс на контрольно-пропускном пункте «Бобровники», где образовалась 25-километровая пробка из грузовиков, грозит российским потребителям перебоями с поставками товаров, в том числе первой необходимости. С задержками столкнулись крупные ритейлеры, а поставщики предупреждают о рисках роста цен.

Очевидного логистического решения участники рынка и эксперты не видят, рассчитывая на политическое урегулирование вопроса, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на письмо КСИИ, в который входят, например, Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Sanofi, Coca-Cola, Unilever.

Через границу ЕС и Беларуси проходит около 10% российского импорта в натуральном выражении, включая продовольственные и непродовольственные товары, в том числе первой необходимости, медизделия, сырье, компоненты, упаковку и оборудование, говорится в письме. Более 90% поставок приходится на автомобильный транспорт.

На КПП «Бобровники» на границе с Польшей образовались очереди из грузовиков длиной более 25 км, время перехода увеличилось до 80 часов, тогда как день простоя одной машины обходится минимум в €500, говорится в письме.

По данным КСИИ, на альтернативных объездных маршрутах через Латвию или Литву также начали образовываться пробки, притом что в нормальных условиях проезд по этим путям увеличивает затраты минимум на €300 на одну машину. Использование иного транспорта, отмечают в КСИИ, сопряжено с существенным увеличением стоимости доставки.

«Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, особенно учитывая увеличивающийся грузооборот и повышенный спрос на продукцию в преддверии новогодних праздников»,— предупреждают в КСИИ.

Бизнес просит Андрея Белоусова оказать содействие обеспечению межведомственной координации и подготовке к увеличению грузопотоков через границу РФ с Латвией.