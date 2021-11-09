Беларусь отказывается от поставок электроэнергии в Украину «из-за политики»

Государственное производственное объединение "Белэнерго" направило в адрес ряда украинских контрагентов уведомления о неготовности поставлять электроэнергию в ноябре на основании ранее заключенных рамочных контрактов.

Согласно обнародованному в соцсетях письму "Белэнерго" от 8 ноября, достоверность которого агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили несколько участников рынка, предприятие также не рассматривает возможность заключения новых рамочных контрактов для поставки в ноябре.

В то же время собеседники считают, что трейдеры, имеющие коммерческие контракты на поставку электроэнергию из Беларуси, продолжат ее импорт в Украину во вторник.

Рамочным контрактом на поставку э/э из Беларуси, в частности, располагает НАЭК "Энергоатом", выкупивший 855 МВт сечения для импорта из Беларуси на месячном аукционе. Однако Белэнерго не подтверждает "Энергоатому" физические объемы импорта "из-за политики".

Импорт электроэнергии в Украину из Беларуси возобновился 6 ноября. По словам главы энергокомитета Верховной Рады Андрея Геруса, импорт в субботу осуществлялся трейдером "ТЭТ групп", выкупившем на этот день 5 МВт межгосударственного сечения насуточном аукционе. По результатам суточного аукциона на 8 ноября, "ЭРУ Трейдинг" выкупило 475 МВт сечения, "ТЭТ групп" - 400 МВт, "Овис Трейд" - 10 МВт, на 9 ноября - "ЭРУ Трейдинг" (485 МВт), "ТЭТ групп" (400 МВт), на 10 ноября - "ТЭТ групп" (400 МВт), "Захид Энерго Збут" (200 МВт), "Овис Трейд" (20 МВт).

Согласно данным на сайте ENTSO-E, на 6 ноября было забронировано по 5 МВт сечения Беларусь-Украина, 7 ноября - ноль, 8 ноября - 400 МВт, 9 ноября - 415 МВт.

Согласно пресс-релизу НЭК "Укрэнерго", импорт электроэнергии Украиной 1-7 ноября составил 2,7 млн кВт-ч, в т.ч. 0,2 млн кВт-ч - из Беларуси. В то же время уже 8 ноября объем импорта из Беларуси в ОЭС Украины составит около 9,2 млн кВт-ч.