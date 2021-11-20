Власти Беларуси продолжают борьбу с ценами на гречку

Комиссия по госрегулированию цен при Совмине до конца 2021 года установила особый порядок формирования цен на импортируемую гречку.

«Отпускная цена на крупу гречневую может быть повышена импортером на величину изменения контрактных цен на нее. Контрактные цены, установленные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату установления цены», - говорится в сообщении МАРТ РБ.

«Повышение цен на крупу гречневую при реализации субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую и (или) розничную торговлю, допускается в размерах, не превышающих соответствующего повышения отпускных цен импортера. При этом не допускается применение торговых (оптовых) надбавок в процентном выражении на импортную крупу гречневую в размерах, превышающих применяемые субъектом хозяйствования на момент ее поступления, с учетом ограничений, установленных законодательством», - также сказано в сообщении.

Кроме того, «изменение цен на крупу гречневую сопровождается документальным подтверждением обоснованности такого изменения».

Примечательно, что указанный порядок формирования цен на импортируемую крупу гречневую вступает в силу задним числом - с 15 ноября 2021 года.