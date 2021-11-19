ЕС планирует создать единую биржевую информационную ленту

Евросоюз планирует создать единую биржевую информационную «ленту», позволяющую пользователям европейских финансовых площадок оперативно получать информацию о совершенных на них сделках.

Об этом в четверг сообщил Reuters со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

«Все рыночные источники информации должны будут обеспечить агрегаторам рыночных данных доступ к ключевой стандартизованной рыночной информации», - отмечается в нем.

Как утверждается в проекте документа, создание нового информационного продукта должно помочь Евросоюзу лучше конкурировать с Лондоном и Нью-Йорком, где располагаются одни из самых крупных фондовых бирж в мире. Биржи должны будут передавать на ленту данные по разным видам активов: акциям, облигациям, деривативам и другим.

Подписка на ленту будет платной, при этом крупным игрокам придется платить по повышенному тарифу. Согласно замыслу Еврокомиссии, это поможет облегчить доступ к рыночной информации для мелких инвесторов, которые не могут тратить большие средства на ее приобретение, передает ТАСС.

В настоящее время аналогичные информационные инструменты используются на ряде бирж в США.