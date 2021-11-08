В Швеции предложили запретить майнинг на территории Евросоюза

Глава Управления финансового надзора Швеции Эрик Тедеен и руководитель Агентства по охране окружающей среды Бьорн Райзингер выпустили совместное заявление, в котором призвали запретить в Евросоюзе майнинг криптовалют на алгоритме Proof-of-Work (PoW).

Чиновники считают, что добыча цифровых активов уже приводит к выбросу в атмосферу до 120 млн тонн углекислого газа в год. По мнению Тедеена и Райзингера, это может помешать стране и ЕС соблюдать Парижское соглашение по изменению климата, передает РБК.

Алгоритм Proof-of-Work используется для подтверждения транзакций и создания новых блоков. С помощью PoW майнеры конкурируют друг с другом за подтверждение транзакций в сети, получая за это вознаграждение. В данный момент на PoW работают биткоин, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Monero и другие криптовалюты. Разработчики Ethereum в будущем планируют отказаться от PoW в пользу алгоритма Proof-of-Stake (PoS).